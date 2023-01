LAMON - Domani riapre l'albergo Ponte Serra di Lamon divorato dall'incendio. Il taglio del nastro interesserà però solo il bar. La prima tappa del restauro dell'importante struttura turistica termina quindi sabato mattina con la riapertura della parte ricvettiva. Così ha garantito Davide Maria Pante, proprietario insieme alla moglie Debora Riga. Ieri erano entrambi sul posto a lavorare come sempre con soddisfazione.

L'INCENDIO

Dopo l'incendio drammatico della notte dell'8 novembre i due coniugi non hanno mai pensato di mollare l'attività e subito hanno reagito con grande volontà per vedere l'edificio ritornare allo splendore di prima.

IL CANTIERE

Ieri nel locale bar c'era ancora qualcuno che senza sosta lavorava e anche nella sala ristorante che sara meglio di prima come il Bar che taglia il traguardo della riapertura per primo. Ieri gli addetti di Veneto Strade hanno liberato anche la Regionale 50 del Grappa e di Passo Rolle che passa davanti all'edificio dalle barriere che erano state posizionate per ragioni di sicurezza pubblica dopo il grande incendio vista che l'edificio era stato lesionato in alcune sue parti.

LA REGIONALE

È stata tolta anche la divisione in due corsie di transito fatta con paletti. È stato posto all'entrata dell'albergo e del ristorante il cartello ufficiale dell'inizio dei lavori nel cantiere dell'Albergo Ponte della Serra. Il restauro dell'edificio è ad opera dell'impresa D.T. Color dello stesso Davide Maria Pante. L'albergo gradatamente viene quindi riportato all'antico splendore e verrà persino migliorato sia esteticamente che dal punto di vista della sicurezza. Si vede questo dal lavoro fatto nel Bar e da come viene rifatto il locale ristorante. C'è da dire che hanno trovato una squadra di dipendenti che si sono messi accanto a Debora e a Davide senza sosta prima togliendo le macerie e poi bonificando bar, ristorante e albergo.