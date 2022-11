Lamon. Pauroso incendio nella notte, devastata la locanda Ponte Serra. Vigili del fuoco da Feltre, Bassano e Trento per spegnere le fiamme

LAMON - Pauroso incendio nella notte a Lamon. Le fiamme hanno completamente distrutto la Locanda Ponte Serra. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 di questa mattina, martedì 8 novembre. Gli ospiti dell'albergo, che stavano dormendo, sono stati evacuati e non risultano persone ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Feltre, gli operatori volontari del Basso Feltrino, i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e 21 operatori volontari del comando di Trento con tre autopompe, due autobotti e un'autoscala. Per domare completamente l'incendio serviranno diverse ore. Al piano terra dell'hotel, uno storico edificio del 1860 dall'architettura tipicamente dolomitica, si trova l'osteria Ponte Serra.

La struttura, posta sulla regionale 50 del Grappa e di Passo Rolle, si trova di fronte alle cascate delle condotte della centrale di Pedesalto di Fonzaso e, da sempre, costituisce un frequentato punto di passaggio e di ristoro per chi transita per raggiungere Lamon, il Primiero, Feltre e tutte le frazioni sovramontine.

L'osteria è stata acquistata nel 2017, il ristorante è stato completamente ristrutturato e, dopo 40 anni di chiusura, è stato riaperto nel 2018. Nel 2019 sono stati avviati i lavori di recupero dello storico albergo, che sotto forma di locanda (classificata con 3 leoni dalla Regione Veneto), aveva diverse camere con bagno. Tutte completamente distrutte.