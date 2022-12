LAMON - A un mese dall'incendio è stato dissequestrato l'Albergo Ponte Serra in comune di Lamon: la struttura venne messa fuori uso dal grande rogo che scoppiò l'8 novembre scorso. Ora il Comune detta tutta una serie di prescrizioni per mettere in sicurezza l'edificio della società Osteria Ponte Serra di Riga Debora & C, visto che dà proprio sulla trafficata strada regionale 50 del Grappa e Passo Rolle. E solo dopo i lavori l'osperia albergo potrà riprendere l'attività.

L'ORDINANZA

Venerdì è stata emessa l'ordinanza firmata dal sindaco Loris Maccagnan, che revoca la precedente scattata con il sequestro e impone degli obblighi per la sicurezza. Nell'atto si cita «la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, giunta in comune a Lamon il 7 dicembre scorso» che ha comunicato l'importante provvedimento del dissequestro dell'immobile e delle cose in esso contenute e le prescrizioni per l'eliminazione delle carenze rilevate. Il sindaco nell'ordinanza ricorda che «come confermato anche dagli atti sopraccitati l'edificio presenta lesioni strutturali ai piani alti, crollo della copertura che ha comportato gravi danneggiamenti ai locali sottostanti ed agli impianti tali da non consentire l'utilizzo degli stessi in quanto divenuti inagibili, mentre i rimanenti locali attualmente non utilizzabili potranno essere riutilizzati a seguito di verifiche tecniche alle parti strutturali e a tutti gli impianti nessuno escluso con rilascio da parte di tecnici qualificati di idonee certificazioni di conformità degli stessi». E alla fine si ordina «la messa in sicurezza del fabbricato Albergo Ponte Serra in via Ponte Serra, 2 ed individuato in catasto al foglio 45 mappale n. 40». Viene disposto inoltre «che venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza e rifacimento della copertura del fabbricato danneggiato dall'incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale prima dell'eventuale riutilizzo dell'immobile, (storico e di grande estetica, ndr), anche per singole porzioni, non interessata direttamente dall'incendio venga depositata agli atti del Comune di Lamon idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso), e l'idoneità statica della parte strutturale».

IL DANNO

La proprietà ha avuto il risarcimento dall'assicurazione trentina, come previsto dal contratto in caso di danni con fedeltà alla cifra pattuita. Ma i danni reali non sono quantificabili. Basti pensare che l'edificio simbolo della comunità, l'albergo locanda Ponte Serra' di Lamon venne costruito nel 1860. Fu restaurato di recente e ci fu una grande inaugurazione. Poi il dramma: alle 5 di mattino dell'8 novembre scorso le fiamme. Tutti gli ospiti della struttura, che al momento del rogo erano sei, vennero evacuati, e fortunatamente non ci furono persone coinvolte o ferite e intossicate nel rogo. Dopo lo spegnimento e la bonifica il 10 novembre scorso venne dichiarata in via d'urgenza l'inagibilità del fabbricato, che, va ricordato, venne interessato dalle fiamme in particolare ai piani alti dell'albergo. Sembra che il disastro sia stato causato da un cortocircuito del filo dell'insegna pubblicitaria, ma solo le indagini dei tecnici dei vigili del fuoco potranno dare l'esatta spiegazione dell'accaduto.