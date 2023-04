FELTRE - Spaccata da 100 mila euro al GR-Bike. Una vetrata infranta e trascinata a terra e la bellezza di quindici biciclette rubate. Questo il bottino del furto avvenuto la notte fra mercoledì e giovedì, 6 aprile, al numero 5 di via Rizzarda dove ha sede il negozio GR-Bike di Gregorio Rech. Un'operazione veloce che ha lasciato come una prova del reato la vetrata infranta a terra e ovviamente il vuoto nel salone espositivo dove venivamo messi in mostra i pezzi più pregiati e costosi. Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre. Dovranno chiarire anche se siano collegato i colpi avvenuti mercoledì sera a Pedavena: un raid sulle auto in sosta a Teven dove sono stati rubati documenti e oggetti dall'abitacolo. Rubata anche una Audi A4, poi ritrovata a Verona.

A CACCIA DI INDIZI

Le indagini sono iniziate e la speranza è che i ladri abbiamo lasciato qualche indizio, anche grazie ai video di sorveglianza, che possa indirizzare gli investigatori nella giusta direzione. Intanto per il proprietario del GR-Bike rimane solo da fare la conta dei danni e proseguire nella sua attività possibilmente con un sorriso che nella giornata di ieri non era proprio dei più rilassati.

«SUPERMECATO DEL PEDALE»

Il proprietario Rech parla quasi di un modus operandi standard per questi furti, un cliché che non si modifica nel tempo e nei luoghi in cui vengono svolti. Infatti questo non è l'unico furto fatto nel Triveneto in queste settimane, pare quasi che periodicamente i soliti negozi di biciclette vengano presi d'assalto come una sorta di giro al "supermercato del pedale". «Alle 3 di notte - racconta Rech - i carabinieri di Feltre mi hanno chiamato e mi hanno informato del furto messo a segno nel mio negozio. Si tratta del quarto furto che subisco».

«SEMPRE GLI STESSI»

Il volto non è certo dei più sorridenti mentre il racconto va avanti: «Questo è il quarto furto che subisco in questi anni ed è il nono in due settimane con vittime negozi di biciclette qui nel nordest. I negozi che vendono biciclette di un certo livello sono sempre gli stessi e periodicamente sempre gli stessi vengono derubati, sempre con lo sfondamento della vetrata». Pochissimo tempo e un danno importante. «Hanno sfondato la vetrata, che è ancora lì fuori a terra - prosegue il proprietario - e in due minuti hanno racimolato una refurtiva di 15 biciclette per un valore al pubblico di circa 100 mila euro. Ovviamente in vetrina vengono esposti i pezzi migliori e quindi è anche facile fare prenderli. Hanno rubato biciclette in prevalenza elettriche, ma anche da corsa e gravel. Non so dove andranno a piazzarle, ho sentito i carabinieri parlare di Moldavia».

«BASTA COLPI IN BANCA»

Poi commenta: «Sicuramente nei prossimi giorni colpiranno altri negozi di biciclette, ripeto, sono sempre quelli e sempre fra le 2 e le 4. Magari già stasera. Ormai non colpiscono più le banche». Due volte nel 2019, marzo e dicembre, una volta nel marzo 2022 e ora aprile 2023. questa la sequenza dei furti messi a segno al GR-Bike. Il valore dei pezzo rubati, tranne in un caso, è sempre di grande dimensione: 80 mila la prima volta, circa 5 mila la seconda, poi ancora 80 mila e ora 100 mila.

«MI STO ORGANIZZANDO»

«Quello che mi fa pensare - commenta Rech - è che due anni fa, durante il lockdown, inseguivano con gli elicotteri le persone che andavano in montagna e in questi invece non riescono a far nulla. Questo tipo di furti sono sempre uguali. Qui è zona condominiale e non posso mettere inferiate, ho chiesto, ma niente. Da un anno ho il capannone davanti alla Bottega Dolomitica (ex Dolomiti Bus) e mi sto organizzando per ristrutturare. Da nove mesi sono immerso nella parte burocratica: al comune di Feltre manca sempre un documento, una pratica».