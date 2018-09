Bimba intrappolata nell'auto arroventata dal sole: salvata dalla Polizia

di Alessandra Di Filippo

Intrappolata dentro l'auto della madre, sotto il sole cocente a Montesilvano (Pescara). E' la bruttissima avventura, accaduta alcune settimane fa, ad una bambina di appena due anni e di conseguenza ai suoi genitori. Venti minuti di panico assoluto con la preoccupazione che la piccola non ce la facesse. E proprio quando ormai sembrava che la situazione potesse precipitare, l'intervento di una pattuglia del compartimento della polizia postale e delle comunicazione, che nel giro di pochi minuti è riuscita a mettere in salvo la bimba, dopo aver mandato in frantumi il lunotto posteriore della vettura.L'episodio si è verificato, il 3 settembre, lungo viale della Riviera a Montesilvano. I poliziotti sono stati fermati da alcuni cittadini mentre transitavano sulla riviera. Bloccati e avvertiti che c'era una bambina di 2 anni in pericolo. Una bimba che era rimasta chiusa all’interno dell’abitacolo di un Nissan Micra parcheggiata proprio lì, nelle vicinanze. Gli agenti si sono avvicinati, costatando che era tutto vero. Sul sedile posteriore della vettura, c'era una bambina sul suo seggiolino con la cintura allacciata, che non poteva uscire. Era insomma bloccata nell'auto. Nella piena disperazione la mamma. In lacrime ha spiegato che, dopo aver parcheggiato, era scesa dal veicolo, lasciando accidentalmente le chiavi all’interno, e la piccola, sul seggiolone del sedile anteriore, aveva premuto il tasto di chiusura delle portiere, impedendo così l’apertura dall’esterno.Per liberarla, era stati subito avvertiti vigili del fuoco e 118. Vedendo che la bimba sudava copiosamente e quindi si sarebbe presto disidrata, uno dei poliziotti, senza perdere altro tempo, ha rotto il lunotto posteriore sinistro dell’autovettura con la chiave utilizzata per lo smontaggio dei pneumatici, aprendo in questo modo l’autovettura e salvando la piccola, che nel giro di qualche minuto è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. E' stata subito visitata dai medici, i quali hanno accertato le sue buone condizioni di salute. Non è stato necessario, pertanto, il trasporto in ospedale. Ha dovuto ricorrere alle cure, invece, dei sanitari, l'agente che l'ha salvata per via di una ferita alla mano destra.