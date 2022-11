Protesta della Lega in consiglio comunale sul caso stadio Euganeo Video

PADOVA - Le previsioni hanno fatto centro: come annunciato il consiglio comunale di questa sera, 21 novembre, si è fatto bollente e il tema che ha scaldato gli animi è stato l’inchiesta sul cantiere della curva sud dello stadio Euganeo. Inchiesta nella quale sono indagati per concussione il sindaco Sergio Giordani e l’assessore Diego Bonavina (che in parte ha replicato in aula).

Alcuni esponenti della Lega, tra cui la neo segretaria Federica Pietrogrande, hanno mostrato dei cartelli chiedendo spiegazioni sulla vicenda. Spiegazioni che ci saranno, aveva fatto sapere Giordani, ma al prossimo consiglio dopo che i due esponenti dell’amministrazione saranno sentiti in Procura.