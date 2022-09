TREVISO - Successo per Camminare per la vita. Centinaia di persone presenti per la camminata benefica e al via anche Deborah Compagnoni, campionessa di sci alpino. Alle 9 in punto di oggi, 18 settembre, nel parco del Sant'Artemio sono state rilasciate anche centinaia di farfalle. A dare il via alla camminata è stato il sindaco Mario Conte.

Video Alvise Bortolanza, Nuove Tecniche