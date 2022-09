Treviso, al Sant'Artemio centinaia di farfalle anticiperanno la partenza di Camminare per la vita

TREVISO - Farfalle in volo anticiperanno la partenza della sesta edizione di Camminare per la vita. Uno spettacolo unico nel suo genere quello che andrà in scena domenica a Treviso per l'evento benefico nel parco di Sant'Artemio di Treviso, dove si trova anche la sede della Provincia.

Il volo delle farfalle

Alle 9 in punto del 18 settembre, nel parco saranno rilasciate centinaia di farfalle che verranno liberate sulla linea di partenza al termine del tradizionale conto alla rovescia che anticipa la camminata benefica. Le farfalle arriveranno dall'allevamento di Villorba fondato nel 2014 da due giovani ricercatori, Emanuele Rigato e Pier Paolo Poli, ed è divenuta, in pochi anni, azienda leader in Europa per allevamento di questi eleganti creature a fini didattici e per attività di urban ecology. E le farfalle sono state scelte dagli organizzatori come simbolo di bellezza, libertà ma anche di trasformazione e rinascita. «Crediamo che ogni uomo sia il primo custode dell’ambiente in cui vive», è questa la filosofia di questa giovane azienda, i cui elementi fondanti sono l’attenzione all'ambiente e l’eco-sostenibilità. In altre parole, il partner perfetto di Camminare per la vita.

Il programma della corsa di beneficenza

L'intero ricavato della camminata andrà in beneficenza e il programma è davvero vasto. Si svolgerà totalmente all’interno del Parco della Provincia, e, oltre alla camminata in sè, ci saranno anche corsi di yoga, laboratori di pittura anche per adulti, pattinaggio in linea, screening visivo a cura di ottici specializzati, musica “diffusa” nel parco e cestino pic-nic.