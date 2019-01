Trovato a terra con la testa fracassata: in fin di vita, è giallo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Sonole condizioni di un, ricoverato all’ospedale di Vicenza, con una profonda ferita alla testa. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12, dopo la richiesta di aiuto lanciata dai familiari di, residente a Montecchio Maggiore, in via Beschin 33, in un appartamento al secondo piano di una palazzina su quattro livelli. A trovarlo, a terra in un lago di sangue, è stata la moglie, rientrata a casa dopo aver fatto la spesa.Immediato la richiesta di intervento al Suem 118, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo con un'ambulanza al San Bortolo, dove è stato subito dirottato nel reparto di terapia intensiva. Solo nel pomeriggio, dopo che i medici hanno iniziato ad avere dei dubbi, ritenendoi le ferite con una(dove l'uomo è costretto a vivere da qualche tempo), sono stati avvisati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Sul fatto gli uomini dell'Arma mantengono il più stretto riserbo.Oltre a quella della caduta dalla carrozzella (che rimane una possibilità), tra le ipotesi quella di una rapina finita male, con l'uomo che potrebbe essere stato colpito al capo con un bastone o un pesante oggetto.