Tre motoseghe in auto. «Non sappiamo nulla», due napoletani denunciati

di Luca Pozza

LONGARE - Sono stati fermati per une trovati in possesso didelle quali non hanno saputo dare spiegazioni. E così alla fine i carabinieri della stazione di Longare hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per ricettazione in concorso, R.C., 51 anni e M.B., 48enne, entrambi residenti a Napoli.Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 28 aprile. I due uomini, a bordo di un'autovettura, stavano transitando nel centro di Longare, quando sono stati fermati da unae sottoposti ad un controllo di routine da parte dei militari, che ha per l'appunto consentito di trovare i tre macchinari nel bagagliaio, del cui possesso non è stata fornita un'adeguata giustificazione. Gli oggetti, verosimilmente di illecita provenienza, sono stati sequestrati e dell’accaduto è stata inoltrata una prima informativa all’autorità giudiziaria berica per i conseguenti provvedimenti. Indagini in corso per capire la provenienza delle tre motoseghe.