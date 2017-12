Pompa e attrezzi: nelle ciclabili arriva il “fai da te” per riparare le bici

di Roberto Cervellin

VICENZA - Mancano gliper aggiustare la catena o laper gonfiare la ruota della bici? Nessun problema. Si troverà tutto nei, sorta di totemche nel 2018 saranno installati lungo altrettante piste per ladelle 2 ruote.Si tratta di colonne di alluminio altedotate di gancio al quale si potranno appendere le bici, sia per la sella che per il telaio. Provviste di pompa manuale universale e utensili base adatti a tutti i modelli, le stazioni consentiranno, gratuitamente, dile biciclette. E se non si è esperti della materia? Arriverà in soccorso la. Tramitesarà possibile inquadrare il Qr del totem e accedere al sito dedicato ove reperire le istruzioni per intervenire. Gli apparecchi troveranno posto alla ciclabile Casarotto iallaccanto alla fermata del treno ein zona Mercato nuovo.Sono alcune delle novità legate alla mobilità sostenibile che interesseranno i ciclisti vicentini. Novità che prevedono anche il riordino della segnaletica condi un colore diverso per ciascuna ciclabile, unaper l'attraversamento della roggia Tribolo al confine con Torri di Quartesolo eQueste verranno collocate in piazza Biade, viale Roma, al giardino Salvi, in via dell'Opificio, vicino al tribunale nuovo, in contra' Santa Croce, a parco Retrone, a Parco Querini, in contra' della Piarda, vicino all'ospedale e davanti a ogni casetta dell'acqua, cioè a San Pio X, San Lazzaro, Santa Croce Bigolina, Mercato Nuovo, san Bortolo, Villaggio del Sole e Anconetta.