Treviso. Ragazzini rimproverati per le impennate in bici, picchiano un passante e lo filmano con il cellulare. Botte anche ai poliziotti: 17enne arrestato

TREVISO - Rimproverati per le impennate in bicicletta, insultano la mamma che li aveva redarguiti e prendono a calci e pugni un passante accorso in sua difesa, filmandolo con il cellulare. Nemmeno l'arrivo della polizia è bastato a placarli: i due minorenni, uno di 15, l'altro di 17 anni, si sono scagliati contro gli agenti. Scene di follia stamattina, nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, in pieno centro a Treviso. Le aggressioni sono avvenute in vicolo Rialto, verso le 13. Il 17enne, italiano, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in carcere. L'amico 15enne, invece, è stato denunciato.

A scatenare questo episodio di violenza urbana gratuita è stata la reprimenda di una mamma . «Scendete dalla bici, qui si può passare solo a piedi» ha detto la donna, rivolta ai due ragazzini che scorrazzavano in Galleria Rialto in sella alle loro bici. I due teppistelli si sono infiammati e hanno cominciato a insultarla pesantemente.

Pochi istanti. Perchè proprio in quel momento, in via Rialto, transitava un uomo che è intervenuto per fermare i "bulli". Alle violenze hanno assistito diversi passanti che, insieme allo staff del ristorante All'Antico Pallone, hanno poi soccorso il ferito e chiamato la polizia. L'ennesimo grave episodio in centro città.