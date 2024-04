Violenza a Treviso. Giovani rimproverati per le impennate in bici, picchiano un passante. L'aggressione filmata con il cellulare Video

TREVISO - Rimproverati per le impennate in bicicletta, insultano la mamma che li aveva redarguiti e prendono a calci e pugni un passante accorso in sua difesa, filmandolo con il cellulare. Nemmeno l'arrivo della polizia è bastato a placarli: i due minorenni, uno di 15, l'altro di 17 anni, si sono scagliati contro gli agenti. Scene di follia stamattina, nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, in pieno centro a Treviso.

Le aggressioni sono avvenute in vicolo Rialto, verso le 13. Il 17enne, italiano, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in carcere. L'amico 15enne, invece, è stato denunciato.