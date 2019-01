Cori razzisti contro i meridionali allo stadio durante la partita di calcio

VICENZA - Cori razzisti contro i meridionali, qualcuno sostiene (ma il fatto è verificare) in particolare contro i napoletani, sono stati lanciati dagli spalti durante una gara del campionato di calcio di prima categoria tra il Prix Marola e il Montebello, nel vicentino. L'arbitro Guiotto di Schio, ha scritto tutto nel referto a fine gara, e quindi sull'episodio, che avrebbe coinvolto anche alcuni ragazzini sulle gradinate, è attesa la decisione del giudice sportivo.



Allo stadio c'erano non più di 150 spettatori - riferisce Il Giornale di Vicenza - e resta da capire da quale parte delle due tifoserie siano effettivamente partiti i cori di discriminazione territoriale, o razziale. Secondo la società di casa, i cori avrebbero riguardato i giocatori del Marola, accostati ai napoletani per i colori sociali del club (bianco e azzurro), dall'altra parte la dirigenza del Montebello ha negato invece qualunque responsabilità, minacciando azioni legali.

