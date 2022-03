Sci, Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di SuperG: è la prima azzurra della storia a riuscirci

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di SuperG. La 31enne sciatrice milanese trionfa matematicamente ancora prima di scendere in pista nella gara di lenzerheie, a causa della caduta dell'altra azzurra Elena Curtoni. Si tratta della prima sciatrice azzurra della storia a vincere questa competizione: «Sono contentissima, veramente - ha detto -. Finalmente riceverò la mia coppa su un podio quest'anno. Mi spiace per Elena, è stata una grande sfida in Italia, lei ha fatto una stagione stratosferica e oggi sapeva di dover andare al massimo per recuperare punti e alla fine si è messa fuorigioco». «L'emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer - ha poi scherzato - che è il mio idolo da sempre. Gli ho detto che sono una sua grande fan e se poteva fare una foto, poi gli ho detto che probabilmente avrà molte più richieste di foto di noi oggi».

