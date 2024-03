Sci, Delago terza nell'ultima discesa stagionale: gara e coppa a Huetter

Nicol Delago arriva terza con il tempo di 1'45"57 a Saalbach, nell'ultima discesa della stagione. Per lei è il quinto podio in carriera raggiunto all'età di 28 anni. A vincere è l'austriaca Cornelia Huetter, alla sesta vittoria in carriera, che ha anche straappato a sorpresa il titolo mondiale a Lara Gut-Behrami alla quale sarebbe bastato un decimo posto per vincerla ma è invece arrivata soltanto 17ª. Per l'Italia - in una gara con partenza ritardata per raffiche di vento ma con sole caldo e pista morbida trattata con sale che su lunghi tratti di scorrimento ha favorito le scivolatrici e le atlete con materiali più adatti a questa neve - in classifica ci sono poi Federica Brignone 9ª in 1'46"21, Laura Pirovano 12ª in 1.46.40 e Marta Bassino 18ª in 1'47"10.

Al termine della gara Delago ha esternato la sua felicità: «Quando ho visto il pettorale numero 17 non ho fatto salti di gioia, ma poi mi sono detta di non pensarci e oggi è andato tutto benissimo e sono molto contenta. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, c'è ancora molto da lavorare, ma sono soddisfatta. Ho preso la carica da mia sorella Nadia, che ha vinto in Coppa Europa l'altro giorno».

