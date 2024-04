Sinner, quando gioca a Madrid? Oggi in campo cinque azzurri: orario e dove vedere i prossimi incontri

Atp Madrid, si comincia. Dopo il martedì dedicato solo alle donne, inizia ufficialmente oggi il Master 1000 spagnolo. Cinque gli italiani in campo nella giornata di mercoledì, in attesa del debutto di Sinner, previsto invece venerdì 26 aprile.

Sinner, quando gioca a Madrid? Data, orario e dove vedere i prossimi incontri di Jannik al Masters 1000 spagnolo

Gli azzurri in campo oggi

Tutto pronto per il Master 1000 di Madrid, dove oggi cinque azzurri debutteranno. Per gli uomini si comincia dalla parte bassa del tabellone con Luciano Darderi, che affronterà Gael Monfils oggi alle 13.35. Per le donne, riflettori puntati su Sara Errani, che sfiderà oggi alle 17 Caroline Wozniacki, in tabellone con una wild card. Spazio poi a Martina Trevisan, che alle 11 giocherà contro la statunitense Stephens, reduce dal trionfo al WTA 250 di Rouen, Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà la polacca Linette alle 13.30 e Lucia Bronzetti, che alle 14.45 affronterà la francese Gracheva.

Orari, questi, che potrebbero variare in base alla durata delle partite in programma.

Quando gioca Sinner?

Per vedere giocare Jannik Sinner bisognerà aspettare invece venerdì 26 aprile. Il tennista esordirà a Madrid direttamente al secondo turno, dove approda grazie al bye. Il suo avversario è ancora da scoprire. Ci sono buone possibilità che possa essere Lorenzo Sonego, in quello che sarebbe un derby tutto azzurro. Il 28enne torinese affronterà infatti domani Gasquet, reduce da un altro successo con un italiano. Proprio lo scorso lunedì il francese aveva affrontato Stefano Napolitano, vincendo per due set a zero. Tornando a Sinner, oltre all'avversario da scoprire sarà anche l'orario, ancora non reso noto dagli organizzatori del torneo. Quel che è certo al momento è che gli incontri di entrambi i giorni del secondo turno inizieranno però alle 11.

Dove vedere l'ATP di Madrid in tv e in streaming

Le partite di Jannik Sinner, così come di tutto il Masters 1000 di Madrid, saranno visibili in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibili anche in streaming sull'app Sky Go e sulla piattaforma Now. Inoltre, il torneo è disponibile in streaming su Tennis TV. Sul nostro sito le dirette testuali dei match di Sinner e l'aggiornamento dei risultati.