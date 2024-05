Musetti accede alla finale del Challenger di Cagliari: possibile finale italiana con Darderi

Il primo finalista del Challenger di Cagliari è Lorenzo Musetti che ha sconfitto il colombiano Daniel Elahi Galán agevolmente in due set (6-1, 6-4).

Il tennista italiano aveva già dato ottimi segnali con Nuno Borges nella giornata di ieri e precedentemente con Cerundolo e oggi ha certificato di essere in ottima forma.

Musetti in finale: potrebbe affrontare Darderi

Musetti adesso attenderà il suo avversario in finale e ci sono buone possibilità di assistere a un derby italiano contro Luciano Darderi. Quest'ultimo scenderà in campo in giornata contro l'argentino Mariano Navone per provare a staccare il pass per l'ultimo atto del Sardegna Open. Darderi ha sconfitto Coria in due set e precedentemente Carabelli e Tirante, anche loro argentini. La semifinale che disputerà tra poco sarà ancora contro un avversario argentino, il quarto consecutivo del torneo nel percorso del classe 2002 di Villa Gesell.