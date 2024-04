ROVIGO - Sono state due settimane piene d'impegni per la polesana Alessia Maurelli e le Farfalle azzurre. La nazionale italiana ha preso parte alle due tappe di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica tra Sofia (Bulgaria) e Baku (Azerbaijan). Se il primo dei due appuntamenti non è stato del tutto soddisfacente, è andata molto meglio nella capitale azera, dove le azzurre sono tornate agli standard della prova inaugurale di Atene. Dopo questo doppio impegno, l'atleta dell'Aeronautica Militare rientra in Italia con ben quattro medaglie al collo.



LA TAPPA DI SOFIA

Nel secondo appuntamento internazionale della stagione che raggiungerà il culmine con le Olimpiadi di Parigi, le Farfalle hanno migliorato la prestazione nel concorso generale rispetto ad Atene. Dal punteggio di 65.850 di qualche settimana fa le ragazze di Emanuela Maccarani sono passate a 68.150: un bel miglioramento, ma rimanendo comunque dietro all'imbattuta Israele (69.100) e davanti alle padroni di casa della Bulgaria (67.400). Al momento le israeliane rimangono imbattibili, confermando quindi lo status di campionesse del mondo conquistato a Valencia la scorsa estate. Le Farfalle tornano quindi sul podio, migliorando il bronzo di Atene.

Forti dell'argento maturato tra venerdì e sabato, Maurelli e le compagne Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo avevano delle aspettative ben più alte per le due finali di specialità di domenica. Le Farfalle sono rimaste giù dal podio in entrambe le prove al termine di due esercizi piuttosto imprecisi, nulla a che vedere con quello che hanno fatto vedere giusto qualche settimana prima. Le israeliane, dopo essersi messe l'oro al collo nel concorso generale, hanno fatto piazza pulita anche nelle prove singole: sono arrivati altri due ori sia ai cerchi (38.850) che nelle tre palle e due nastri (33.100). Il resto del podio, per la prova ai cerchi, parla spagnolo: la Spagna (35.600) è d'argento mentre la sorpresa Messico (34.800) chiude il giro medaglie. L'Italia chiude al 5° posto con il punteggio di 34.200, quindi a poco più di mezzo punto dal bronzo. Peggio è andata la prova mista, con Maurelli e compagne addirittura al 6° posto con lo score di 28.950. Dietro a Israele, questa volta, ci sono Bulgaria (32.350) e Polonia (31.900).



LA TAPPA DI BAKU

È un ritorno alla normalità per la ginnasta di Occhiobello la terza tappa di World Cup a Baku. Le Farfalle confermano l'argento nella competizione all-around (unica specialità olimpica della ritmica) aumentando ancora nel punteggio, sforando per la prima volta in stagione il muro dei 70 punti (70.150). Vista l'assenza di Israele, le azzurre si inchinano alla Spagna (70.450) bronzo iridato in carica, mentre le padrone di casa del Azerbaijan chiudono il podio con uno splendido bronzo (69.050). Nella prova ai cinque cerchi Alessia Maurelli e compagne avevano un lieve vantaggio sulle iberiche, che si sono rifatte nell'esercizio misto.

Domenica sono arrivate altre due splendide medaglie, che scacciano così la prova incolore della settimana precedente. Ai cinque cerchi è arrivato un argento che, per buona parte della prova, sembrava essere un esercizio da oro: solo all'ultimo gruppo in gara l'inaspettato Giappone (36.450) ha superato le ginnaste italiane, ferme a 36.250, mentre le ginnaste azere chiudono il podio in 36.100. Le nipponiche si sono ripetute anche nella prova ai tre nastri e due palle con lo score di 33.350 davanti alla Spagna (33.150) e all'Italia (32.850), che torna così sul podio anche nell'esercizio misto.

L'ultimo sforzo per chiudere il trittico di World Cup aspetta Alessia Maurelli e la nazionale italiana a Tashkent (Uzbekistan) il prossimo weekend. Gareggiare così spesso aiuta le ginnaste a migliorare la propria condizione: quella in Medio Oriente sarà la quarta ed ultima tappa di Coppa del Mondo fino alla finalissima di Milano (21-23 giugno), intervallate dai Campionati europei di Budapest (Ungheria), che si svolgeranno dal 22 al 26 maggio.