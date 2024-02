La Reyer School Cup sbarca a Roncade

RONCADE - La «Volksbank Reyer School Cup» approda nel trevigiano e fa il suo debutto assoluto all'H-Farm di Roncade. Nel campus dell'innovazione e della tecnologia va in scena la 12esima tappa della maratona cestistica organizzata dall'Umana Reyer. A sfidarsi nella «Arredo 3 Roncade», terzultimo raggruppamento di regular season e sesto della Conference Granata, saranno gli istituti Galilei e Montale di San Donà di Piave, gli esordienti del Leopardi-Majorana di Pordenone e i padroni di casa dell'H-Farm. In palio per le quattro contendenti c'è il pass diretto ai playoff Reyer Madness dove, al termine delle 66 gare fin qui disputate, si sono già qualificate Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova, Algarotti di Venezia e Calvi di Belluno.

Al termine della regular season verranno poi ufficializzate anche le dieci migliori seconde che proseguiranno il cammino passando per i turni eliminatori, per tutti l'obiettivo è entrare fra le quattro regine che andranno a contendersi il trofeo della nona edizione della Reyer School Cup alla Final Four del 13 aprile al Taliercio.

Ad aprire la mattinata trevigiana saranno gli incroci fra H Farm-Montale e fra Leopardi Majorana-Galilei.

CONTEST

Contestualmente si disputerà il 12esimo giro del «Three Point Contest», la sfida fra i migliori tiratori dal perimetro che fin qui ha incoronato Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti, Tommaso Presutto del Volterra, Matteo Penzo del Cestari-Righi, Riccardo Maguolo del Cornaro, Filippo Dalla Francesca Damiani del Bruno-Franchetti, Marco Brustolon del Martini, Giacomo Nalesso del Valle, Tommaso Fassina del Barbarigo e da ultimo Luca Marchet dell'istituto Superiore. Il sondaggio online per eleggere l'Mvp dell'ultima tappa di Falcade ha incoronato Leonardo Bordin dell'istituto Superiore. Sarà una tappa ricca di novità quella che stamattina vedrà alzare la palla a due (ore 8.30) nella palestra del campus di Roncade. Oltre ad essere la prima volta della Reyer School Cup al campus H-Farm, ci saranno i debutti assoluti non solo dei padroni di casa ma anche del Leopardi-Majorana di Pordenone, che è anche la primissima squadra del Friuli Venezia Giulia a partecipare al torneo che, come mai in passato, guarda a province al di fuori del Veneto.

Scuole note sono invece le due rappresentanti di San Donà: Galilei e Montale lo scorso anno centrarono entrambi la Reyer Madness fermandosi al PalaBerto di Mogliano, col Montale superato nel turno preliminare dai padroni di casa del Berto (38-15) mentre il Galilei eliminato in semifinale dall'Algarotti (29-20). Dopo la tappa trevigiana, la Reyer School Cup seguita da Il Gazzettino in veste di media partner si sposterà a Borgoricco nel padovano per l'ultimo appuntamento della Conference Granata.