The Kolors e Canzian, FestivalShow a Mestre

MUSICAVenerdì 24 agosto Festival Show 2018, il festival itinerante dell'estate italiana, torna ad essere protagonista in Piazza Ferretto a Mestre con la settima tappa del tour. Il cast che salirà sul palco di Mestre sarà, ancora una volta, in grado di mettere d'accordo spettatori di tutte le età.GLI ARTISTICi saranno gli idoli dei giovani The Kolors, Thomas, Irama, ex Otogo, Moreno oltre a due artisti che hanno alle spalle anni di onorata carriera, Al Bano e Red Canziani. Si esibiranno, poi, Davide Merlini e Dalise. Per la sezione giovani...