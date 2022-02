SPINEA - Spinea oggi dice addio a Giuseppe Minto, storico commerciante morto domenica a 92 anni. Tutti in città hanno avuto l'occasione di fare acquisti nel negozio di elettrodomestici e biciclette, in via Roma a Spinea, di cui era titolare insieme al fratello Cesare. Lo avevano aperto nel dopoguerra e lì dentro, in quel negozio a due passi dal municipio, avevano passato buona parte della loro vita lavorativa. Fino ai primi anni duemila è stato uno dei punti di riferimento per tanti spinetensi. A salutarlo, Claudio Tessari, presidente del Consiglio comunale: «Era una persona molto conosciuta e ha servito una città che si stava trasformando - spiega l'ex sindaco -. Vendeva biciclette a chi si recava a lavorare a Porto Marghera, che in quel periodo era nel suo pieno sviluppo, e forniva elettrodomestici a centinaia di famiglie non solo di Spinea, ma anche di tutto dell'entroterra. Una persona mite che si è fatta ben volere nel corso della sua attività». Ma di Minto viene ricordata anche la passione per la cura dell'orto. Nelle decine di commenti di chi ha avuto l'occasione di conoscerlo, sono in tanti a ricordarlo come una persona premurosa e cordiale. Lascia la moglie Cesarina, i figli Loretta e Alberto, la nuora Sabrina, i nipoti Lorenzo, Sebastiano, Dario e Chiara, il fratello Cesare, la cognata Marisa. Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Santa Bertilla.