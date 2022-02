MESTRE - Si è spento ieri a causa di una malattia Gastone Lupo, ex calciatore di Venezia, Mestre e Portogruaro a cavallo degli anni Settanta. Nato a Mestre il 20 novembre 1948, dopo essersi formato nel Montebelluna approdò nella stagione 1969/70 al Venezia che si apprestava a disputare il suo secondo campionato di Serie C dopo due retrocessioni consecutive dalla A e dalla B. L'allenatore lagunare Carlo Alberto Quario fece esordire da titolare il giovane centrocampista alla terza giornata di andata, il 28 settembre 1969 al Penzo in occasione dello 0-0 con la Trevigliese. Quella fu l'unica presenza in campo del ventunenne Lupo in una squadra (poi traghettata dal tecnico Giorgio Sereni) ricordata con affetto nonostante il modesto nono posto finale, per merito della presenza di autentici beniamini come Nello Scarpa e Bruno Bianchi. Un ruolo da protagonista lo recitò invece qualche anno più tardi, nella stagione 77/78 con i neroverdi sprofondati in Serie D: per lui 22 presenze e ben 7 reti nel Venezia dei Niero, Groppello, Mazzon e Dalla Venezia. Per Gastone Lupo in ogni caso una buona annata personale che gli valse il salto del ponte, approdando alla Mestrina di Erminio Maccatrozzo fresca di promozione tra i professionisti della Serie C2. Allo stadio Baracca, prima di ritirarsi, collezionò 30 presenze sotto la guida di Sergio Realini, contribuendo a un settimo posto assieme a giocatori simbolo quali Edi Bivi, Luciano Speggiorin e Gianfranco Trevisanello. Le esequie di Gastone Lupo si terranno domani alle 11 a Marghera nella chiesa di San Michele Arcangelo.