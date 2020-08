PORTO VIRO

Il 31 luglio il multisala Eden è stato il primo cinema della provincia a riaccendere in completa sicurezza i proiettori dopo oltre cinque mesi di buio in sala. Un motivo d'orgoglio per Porto Viro, che, nonostante il periodo estivo invogli maggiormente a starsene all'aria aperta, magari nelle vicine località di mare, ha risposto forse in maniera superiore alle aspettative. «Gli incassi in queste prime due settimane di proiezioni sono stati interessanti - commenta Alessandro Pulga, il responsabile del multisala -, soprattutto se pensiamo non tanto alle limitazioni in fatto di presenze in sala, quanto al fatto che i primi titoli proposti erano già disponibili sulle altre piattaforme. Questo ci ha confermato che ai nostri spettatori mancavano davvero quelle emozioni che solo la visione del film in sala può regalare. E forse un po' spiega anche il perché questo storico cinema sia uno dei pochi sopravvissuti ai tanti cambiamenti che ci sono stati negli anni».

LA STORIA

Costruito tra gli anni 30 e 40, secondo la concezione che imperava al tempo di un sala utilizzabile tanto come cinema che come teatro, l'Eden ha resistito alla seconda guerra mondiale, alle alluvioni, all'esodo di tante famiglie verso il triangolo industriale, alla crisi delle sale cinematografiche dovuta al boom della televisione, alla concorrenza dell'home video e delle videoteche, fino ad arrivare a quella dell'acquisto online e dello streaming. Naturalmente, anche se incastonato nel complesso residenziale e commerciale che si sviluppa lungo la via Cesare Battisti, il cinema negli anni ha subito diversi interventi di adeguamento e miglioramento. Solo per restare al periodo più recente, risale agli anni 80 un consistente intervento di modernizzazione che portò all'eliminazione del palcoscenico e portò la capienza a circa 600 spettatori. A metà degli anni 90, poco prima dell'uscita di due titoli come Titanic e La vita è bella che, nel 1997, fecero registrare grandissimi incassi, la trasformazione in multisala, con il frazionamento dell'unica sala in tre spazi dotati dei giusti comfort e di tecnologie che, fino ai giorni nostri, si sono ulteriormente evoluti. Se nella prima settimana di programmazione entrambi i titoli erano rivolti ad un pubblico adulto, con il thriller Cattive acque e la commedia drammatica The king of Staten Islan, poi l'offerta è stata meglio calibrata con una proposta rivolta ai bambini - i film di animazione Trolls world tour e ora Alladin - e una al pubblico adulto - la commedia La sfida delle mogli e ora il film sportivo Le Mans 66-la grande sfida - che sta facendo riprendere a tutte le fasce di pubblico l'abitudine allo spettacolo in sala. «Storicamente, la vera partenza della stagione avveniva a fine agosto - continua Pulga -, ma già da mercoledì 19 avremo finalmente la possibilità di proporre due titoli che usciranno in prima visione nazionale. Parlo del film di animazione Disney Onward e dell'horror Gretel e Hansel. Ci aspettiamo buoni riscontri, quindi la programmazione dovrebbe andare a regime con titoli sempre più interessanti». Uno dei problemi per cui i cinema sono stati tra le ultime attività ad aprire, infatti, è che la distribuzione ha preferito tenere fermi i titoli di maggior appeal, quelli da grandi incassi come l'ultimo 007 slittato da aprile a novembre, per evitare che diventassero flop al botteghino. Meccanismo perverso per cui, nonostante i cinema teoricamente avrebbero potuto aprire dal 15 giugno, a mancare erano i film. «Le emozioni che si vivono in sala sono uniche - conclude Pulga - per noi è stata una grande emozione poter riportare in città il grande cinema. E alla fine, gli spettatori si sono anche abituati alla prenotazione online, che tendiamo a favorire come metodo d'acquisto dei biglietti, per la possibilità di scegliersi il posto preferito».

Enrico Garbin

