Nel giro di una settimana, la chiesa della Madonna Pellegrina, punto di riferimento delle messe del quartiere della Commenda, essendo l'unico dei tre edifici di culto riaperto ai fedeli, ha visto aumentare i posti a sedere. Ii due parroci, don Mario Lucchiari e don Emanuele Sieve, dopo avere testato con successo la Fase 2 con le messe di sabato e domenica di sabato 23 e domenica 24 maggio, hanno visto che anche grazie all'aiuto dei trenta volontari, si può arrivare senza alcun problema a quota 150.

E così, dai 110 posti a sedere di una settimana fa, ai quali andavano aggiunti i posti riservati ai volontari in servizio, si è potuto dare la possibilità ad altre 40 persone di accedere al santuario.

Questo in virtù del fatto che sette giorni fa si erano fatte accomodare le persone solamente utilizzando i banchi in legno, mentre lo scorso fine settimana sono state aggiunte una quarantina di sedie, che hanno dato la possibilità a quelle persone, che le altre volte erano state costrette a restare fuori, in attesa della messa successiva, di poter entrare senza problema.

Anche questa volta i volontari hanno provveduto alla sanificazione dell'ambiente, pulendo in aggiunta proprio le sedie, oltre ai tavoli, in vista della funzione religiosa successiva.

