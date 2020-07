Nel posto giusto al momento giusto. Una provvidenziale casualità che ieri mattina ha permesso di salvare una vita: quella di un ciclista 72enne colto da malore su una delle salite più dure dei Colli Euganei. Gli eroi sono cinque vigili del fuoco di Este, che hanno rianimato l'anziano rodigino. L'uomo, residente a Sarzano, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, dove è tuttora ricoverato. Teatro del salvataggio è Valle San Giorgio, frazione di Baone. Sono da poco passate le 9.30 quando la squadra di pompieri di Este vede un gruppetto di ciclisti a bordo strada, lungo la Sp.21 che collega Valle San Giorgio ad Arquà Petrarca. Uno di loro è accasciato a terra. I vigili del fuoco erano lì per caso, per un semplice giro di controllo per provare il nuovo camion arrivato in sostituzione di un mezzo guasto. Appena vedono il ciclista, accostano e si dirigono verso il capannello di biciclette: l'uomo era in compagnia di altri appassionati. Un automobilista passato di lì poco prima gli aveva già prestato i primi soccorsi. Ma i pompieri trovano il 70enne in arresto cardiaco. Mentre aspettano l'ambulanza, gli praticano il massaggio cardiaco finché il suo cuore riprende a battere. Poco dopo arrivano ambulanza ed elisoccorso: i sanitari lo intubano e poi lo caricano sul velivolo che riprende quota puntando dritto verso l'ospedale di Padova, dove è in terapia intensiva. A provocare l'infarto è stato, con tutta probabilità, il mix fatale di caldo e fatica.

