Pioggia e neve mese da record mai così in 25 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DATOBELLUNO Novembre da record. Pioggia e neve così non si vedevano da 25 anni. Le sensazioni di chi guardando fuori dalla finestra sosteneva di non aver mai visto un autunno così bagnato, erano corrette. La conferma arriva dall'Arpav che, numeri alla mano, traduce le impressioni dei bellunesi in certezza. È piovuto molto in tutta la regione, ma è nelle zone montane e pedemontane che il pluviometro ha registrato le maggiori quantità di acqua e di neve. Così, dopo un ottobre piuttosto secco e caldo, con l'inizio di novembre il meteo...