Gli esperti del settore sono certi che dopo la pandemia l'interesse per i cammini esploderà. Anche a Feltre ci sono in questi giorni i primi segnali. C'è chi non ha perso tempo e ha scelto il Cammino delle Dolomiti: 30 tappe in 30 giorni. «Oggi - spiegava venerdì con un post dal proprio canale social l'Ufficio Turistico di Feltre - abbiamo avuto ospite questo ragazzo romano che intraprenderà il Cammino delle Dolomiti. Ti auguriamo buon cammino nel nostro meraviglioso territorio». In molti hanno condiviso il post e segnalato di aver avvistato il turista camminatore in città. Il Cammino, che parte da Facen, è una delle vie più belle e più battute. Si tratta di un percorso ad anello in 30 tappe (oltre 500 km) che abbraccia l'intera provincia di Belluno da nord a sud. La prima tappa è proprio il santuario dei Santi Vittore e Corona a Facen. Un traguardo che il turista romano ha raggiunto, con tanto di timbro che lo attesta nell'apposito modulo del Cammino.

E sempre sul tema turismo, proprio con una recente delibera, la giunta comunale ha approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Feltre e la Regione del Veneto per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica. «La Regione del Veneto - si sottolinea nel documento - ha confermato la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica per l'ufficio IAT del territorio di Feltre, in quanto rispettoso degli standard previsti dalla DGR n. 472 del 14/4/2020».

