Allianz generosa con l'ospedale: dona 11.600 euro

LA DONAZIONEBELLUNO Regali in vista per il San Martino. L'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria presto avrà un macchinario in più. Si tratta di un sistema video head impulse per lo studio labirintico mediante movimento veloci del capo, comprendente il sistema computerizzato, i relativi software e la telecamere ad alte prestazioni. Insomma un pacchetto completo del valore di 11.600 euro, presto a disposizione dell'equipe del reparto. Nessuna ricorrenza speciale, nessuna occasione precisa. Il benefattore è una società. Allianz...