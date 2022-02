Rissa a Montorso, tre persone allontanate dal Comune per 3 anni, noto locale chiuso per dieci giorni

VICENZA - Ieri pomeriggio i Carabinieri a Montorso Vicentino hanno eseguito a carico di 3 persone fogli di allontanamento obbligatorio per 3 anni dal comune e hanno notificato la chiusura per dieci giorni di un noto locale del centro. I provvedimenti sono scaturiti a seguito di fatti accaduti la sera del 7 settembre 2021, quando per futili motivi nella piazza del centro è scoppiata una rissa tra giovani clienti del locale.

Per i tre è stato disposto l'allontanamento dal comune, per il locale invece, la chiusura temporanea poiché è risultato essere abitualmente frequentato da persone che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica. Inoltre nell'esercizio commerciale è stato verificata la violazione della normativa anti covid.