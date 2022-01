Maxi rissa tra una decina di ragazzi in piazza Almerico e in via dei Castellani

SCHIO - Alle ore 18.25 di martedì 4 gennaio la Centrale della Polizia Locale "Alto Vicentino" di Schio veniva informata da un residente in Piazza Almerico da Schio di una rissa appena avvenuta tra una decina di ragazzi. In particolare veniva descritto il fatto che, dopo un acceso alterco in Piazza Almerico da Schio, i giovani si erano spostati in via dei Castellani ove si erano presi a botte, per poi allontanarsi subito per ignota destinazione. Veniva pertanto inviata una pattuglia sul posto, per raccogliere elementi utili all'identificazione dei soggetti, mentre, al fine di mettere in sicurezza la città, venivano predisposti presidi fissi in piazza Falcone Borsellino, piazza Rossi e piazza Statuto. In via dei Castellani venivano acquisite alcune foto scattate da un residente, che inquadravano proprio il momento dell'aggressione. Alle 19 un cittadino segnalava alla polizia locale la presenza di un numeroso gruppo di giovani in borgo Palestro, che con il loro comportamento infastidivano i passanti. Sospettando trattarsi degli stessi ragazzi di via dei Castellani, venivano inviate sul posto tre pattuglie che procedevano all'identificazione degli stessi. Uno di loro, sottoposto a perquisizione emanava un forte odore di stupefacenti, ed è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di hashish, e pertanto segnalato alla Prefettura di Vicenza. In ogni caso nessuno dei giovani di Borgo Palestro era riconducibile al precedente episodio di via dei Castellani. Inoltre tali giovani, tutti di Schio, riferivano agli agenti di avere appreso dai social dell'organizzazione di un appuntamento tra non residenti proprio in piazza Almerico da Schio.

Da accertamenti eseguiti successivamente, non risulta che nessuno si sia presentato al Pronto Soccorso per medicazioni. Comunque nel tardo pomeriggio dei prossimi giorni e fino a cessata esigenza, verrà mantenuto un presidio fisso della Polizia Locale in piazza Almerico da Schio.

Sono in corso accertamenti per identificare i soggetti coinvolti nell'episodio di via dei Castellani.