Soldato Usa accoltellato in una rissa, è grave: si indaga per tentato omicidio

VICENZA - Ci sarebbe l'accusa di tentato omicidio nell'ennesimo episodio di violenza avvenuto all'alba di oggi (sabato 1 febbraio) in via Zamenhof, nella zona di Vicenza Est, l'area della "movida" berica. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 5.30 è scoppiata una rissa all'esterno di un locale, che ha coinvolto diverse persone, e un soldato americano di 21 anni, di stanza alla caserma Ederle, è stato ferito con una coltellata al torace.



Il militare è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 (il cui intervento è stato richiesto da coloro che hanno assistito al fatto), i cui sanitari gli hanno prestato sul posto le prime sul posto per poi trasportarlo all'ospedale San Bortolo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto le pattuglie dei carabinieri e i colleghi della Setaf che stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ma soprattutto per risalire all'autore dell'accoltellamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA