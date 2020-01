Prosecco, rubate 30mila bottiglie da un'azienda vicentina: 11mila ritrovate a Foggia

MONTEBELLO VICENTINO - Furto didiin un'azienda vitivinicola della provincia di Vicenza, a, e oggi, 14 gennaio 2020, 11mila bottiglie di queste bottiglie sono state ritrovate dalla guardia di finanza nascoste sotto alcuni teli in un'area adiacente a una sala ricevimenti di Foggia. Vendute, avrebbero fruttato un guadagno di 90mila euro.Il titolare della sala ricevimenti è stato segnalato per il reato di ricettazione. Sono state avviate le procedure per la restituzione del prodotto.