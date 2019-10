​Arrestato latitante: era tra i 100 più ricercati. Ultima condanna a Udine

La Polizia di Stato e la Polizia spagnola hanno catturato, in Spagna, un 45enne italiano destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, inserito in Italia nella lista del Ministero dell'Interno dei 100 latitanti di maggiore interesse.



I poliziotti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile della Questura di Udine, col coordinamento del Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia, nella città spagnola di Alicante in Spagna, hanno arrestato Paolo Stellacci destinatario del provvedimento disposto il 9 maggio che prevede 18 anni di reclusione per il cumulo di pene relativo a dodici condanne, disposte dai Tribunali di Udine, Verbania, Novara, La Spezia, Roma, Velletri, Trieste, Imperia, per fatti occorsi fra il 2005 ed il 2015.



Nelle varie sentenze, i reati che sono stati contestati al ricercato sono stati quelli di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione. Le ricerche attivate nei confronti del malvivente hanno permesso di accertare che questi si era reso irreperibile in Italia, trasferendosi all'estero per sfuggire all'arresto. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza finalizzata alla determinazione della procedura di estradizione verso l'Italia.

Il provvedimento nei confronti di Paolo Stellacci, uno dei 100 latitanti più ricercati, disposto dalla Procura di Udine, trae origine dall'ultima condanna pronunciata nei suoi confronti nel settembre 2018 e passata in giudicato per un episodio di calunnia, inflittagli proprio a Udine. L'uomo aveva riferito alla Procura fatti costituenti reato riguardanti due pubblici ufficiali, operanti in provincia. Le successive indagini avevano però accertato che le dichiarazioni erano false e compiute solo per rivalsa nei confronti dei due. Per i fatti in questione, l'uomo era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi.

