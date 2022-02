Tre euro al giorno in più ai vigili impegnati in servizi esterni di vigilanza e controllo

VICENZA - Al personale della polizia locale impegnato in servizi esterni di vigilanza e di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza verrà presto riconosciuta un’indennità giornaliera. È il risultato ottenuto dalla sottoscrizione, da parte del Comune e delle organizzazioni sindacali, dell’ipotesi di Contratto decentrato integrativo, che definisce le caratteristiche della prestazione lavorativa esterna come previsto dal contratto Collettivo nazionale di Lavoro. «Con la sottoscrizione – spiega il sindaco Francesco Rucco – dell’ipotesi di Contratto e dell’indennità per le attività eseguite all’esterno, riconosciamo l’importante lavoro degli agenti della polizia locale, impegnati in compiti di controllo e sicurezza nel nostro territorio. Uno sforzo giornaliero da non sottovalutare, che sta ottenendo notevoli risultati e al quale vogliamo dare un riscontro concreto».

«Si tratta – afferma l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli - di un risultato a cui stavamo lavorando da tempo, che codifica finalmente il giusto riconoscimento al personale della polizia locale impegnato quotidianamente nelle attività fondamentali di controllo del territorio. Ho riscontrato grande disponibilità da parte degli interlocutori, che ringrazio per la collaborazione». L’indennità, pari a tre euro al giorno, verrà erogata in caso di attività esterne di vigilanza rese per una percentuale pari o superiore al cinquanta per cento delle giornate di servizio effettuate nel mese e quando il lavoro esterno viene effettuato per la maggior parte dell’orario giornaliero assegnato. Oltre alla vigilanza stradale, sono comprese tutte le molteplici funzioni svolte all’esterno dalla polizia locale. Inoltre, l’indennità verrà riconosciuta anche al personale impegnato in controlli nel territorio finalizzati alla sicurezza urbana e stradale per almeno cinque giorni lavorativi nel corso di un mese.

La misura verrà finanziata in parte con l’apposito fondo per le risorse decentrate del personale del comparto e in parte con i proventi derivanti dalle violazioni stradali. Il contratto, prima di diventare operativo, verrà sottoposto all’approvazione dell’Organo di Revisione.