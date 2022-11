Cittadella. In centinaia per un raduno di moto non autorizzato: partecipanti scappano alla vista dei carabinieri

CITTADELLA - Si erano dati appuntamento sui social in zona industriale per un raduno non autorizzato di moto. Raduno fermato dai carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, 6 novembre, in via Luparese a Cittadella un centinaio di giovani si sono incontrati a bordo delle loro moto. Hanno scelto una zona isolata in fase di costruzione, conosciuta anche con il nome di "Zitac", pensando di riuscire a non farsi scoprire.

Tra ruote alte e sgommate hanno attirato l'attenzione di un cittadino che ha chiamato il 112. I carabinieri sono partiti immediatamente e alla vista delle gazzelle i partecipanti si sono dispersi in tutta fretta nella campagna circostante, facendo perdere le loro tracce.