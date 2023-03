CONSELVE - Corse serali in moto, senza regole e con il rischio concreto di farsi male: intervengono i carabinieri, identificati una trentina di giovani e sequestrato un mezzo.

Serata brava finita male per un nutrito gruppo di ragazzi, che si erano dati appuntamento nella serata di sabato nella zona industriale di Conselve, che è un’area molto ampia e non del tutto urbanizzata, per dare luogo a una vera e propria gara clandestina. Pare che sia già accaduto altre volte, soprattutto nella zona antistante la Schneider Electric, in viale della Tecnica, una strada di fatto chiusa e che nel fine settimana è poco frequentata.



IL CONTROLLO

I fracassoni pensavano di farla franca, proprio per il fatto che la zona è fuori dal traffico abituale. Tuttavia alcuni degli spericolati giovani si sono spinti anche sulla parallela viale Europa, che è una sorta di bretella che collega la Monselice-Mare alla strada che poi porta verso Bagnoli e la frazione di San Siro. Questa arteria stradale era rimasta chiusa per anni a causa di problemi di conformazione poiché presenta una discesa e una salita che sono parse un ottimo trampolino di lancio per gli spericolati scooteristi.

Di fatto al centralino del pronto intervento dei carabinieri sono arrivate alcune segnalazioni e alcune pattuglie sono state subito dirottate nella zona dove erano in corso le corse. Una volta giunti sul posto la gara clandestina è subito cessata e per i giovani motociclisti non c’è stato modo di sfuggire ai controlli, proprio perché l’area scelta per le loro pericolose evoluzioni è chiusa e senza sbocco. Sono stati così identificati una trentina di partecipanti ed è stato sequestrato un mezzo.

Al momento non sono scattate denunce, ma non è escluso che possano essere presi provvedimenti di carattere giudiziario nei confronti dei giovani identificati, che forse speravano di farla franca, sabato sera, perché nel fine settimana a Conselve si è svolto il Carnevale che vede, come da tradizione, la presenza nel centro cittadino di un ampio luna park, richiamo per tanti coetanei. Proprio per questo i motociclisti senza regole contavano che le forze dell’ordine non intervenissero se non in centro, ritenendo così di avere campo libero per le loro scorribande.



LA CONDANNA

Il sindaco di Conselve, Umberto Perill, è stato informato di quanto accaduto: «Sono fatti che spiace dover rilevare, un plauso va senz’altro alle forze dell’ordine che con il loro intervento hanno posto fine a quanto stava accadendo, evitando possibili e gravi conseguenze per i partecipanti» afferma. Ed aggiunge: «È importante anche che i cittadini che si accorgono di eventi pericolosi li segnalino prontamente alle autorità, come è accaduto sabato». Anche a Conselve e in tutto il territorio sono frequenti gli incontri promossi nelle scuole medie e medie superiori per formare e informare gli studenti sulle regole da rispettare da ciclisti, motociclisti e automobilisti neopatentati.