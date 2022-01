Sventarono la truffa ai danni di minorenni, 4 poliziotti vicentini premiati a Venezia

VICENZA - La polizia locale di Vicenza ancora sugli scudi dopo il premio ricevuto lo scorso novembre a Parma da parte di Anci come miglior progetto a livello nazionale grazie alla costituzione del Nos, il Nucleo operativo speciale.

Questa mattina, al teatro La Fenice di Venezia, alla festa veneta della polizia locale, quattro agenti hanno avuto le onorificenze e la medaglia d'oro per meriti speciali "per aver con sprezzo del pericolo impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose".

Sono state premiate alcune operazioni particolari effettuate tra la fine del 2018 e il 2019, una delle quali ha visto protagonisti quattro agenti del comando di Vicenza, il vice commissario Alessandro De Franciscis e gli agenti Roberto Medolago, Anna Menin e Nicola Stocchero, resisi protagonisti di un intervento pochi giorni prima del Natale 2018.

La motivazione ricorda che i quattro poliziotti, dimostrando uno spiccato acume investigativo, in sinergia con le pattuglie in perlustrazione misero fine alla truffa perpetrata da cinque pregiudicati che, nel dicembre 2018, avvicinavano ragazzi di giovane età inducendoli con l'inganno a versare denaro a favore di una fittizia organizzazione benefica, trattenendo più soldi di quanto offerto dalle vittime e intimorendole con minacce di ritorsione in caso di resistenza. I colpevoli vennero identificati e deferiti alla magistratura, convincendo i minorenni truffati a sporgere denuncia.

APPROFONDIMENTI LO SGOMBERO Blitz nello stabile comunale disabitato, trovate accampate quattro... PADOVA Pestato a sangue per 30mila euro di debito di gioco, smascherati i 4... VICENZA Auto travolge le barriere anti parcheggio e finisce contro la...

Erano presenti a Venezia anche il sindaco Francesco Rucco, il consigliere Nicolò Naclerio, delegato allo sviluppo di progetti sulla sicurezza, il comandante Massimo Parolin ed il vice Nives Pillan. Da Rucco e Naclerio è arrivato il ringraziamento al corpo di polizia municipale.

Amministratori e agenti alla Fenice. In alto, nel titolo, i quattro premiati