TREVISO - Hanno rischiato la vita per la puntura di una zanzara e per il morso di una zecca. N elle ultime settimane 5 persone si sono dovut e rivolger e al pronto soccorso per febbre e dolori apparentemente inspiegabili. E dopo i controlli, le diagnosi sono state nette: 3 avevano sviluppato una malattia neuroinvasiva a causa del virus del West Nile, in seguito alla puntura di una zanzara, e 2 stavano combattendo contro un’encefalite virale causata dal morso di una zecca (Tbe).



CASI EMBLEMATICI

Questi ultimi due casi, in particolare, hanno riguardato una ragazza di 12 anni rientrata dopo un’escursione in montagna con gli scout e un uomo di 67 anni a sua volta morso durante una passeggiata tra i monti. Le tre persone colpite dalla malattia neuroinvasiva legata alla Febbre del Nilo, invece, sono anziane, già costrette a convivere con altre patologie. « I pazienti che erano stati ricoverati nel reparto di malattie infettive hanno recuperato e sono stati dimessi » sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca. Resta il fatto che ormai bisogna fare apertamente i conti con le arbovirosi. « Le zecche si trovano anche a 1.200 metri di altitudine. È importante che chi va a camminare in montagna si protegga con repellenti e indossando i pantaloni lunghi » chiarisce il direttore generale. La Tbe, nello specifico, colpisce il sistema nervoso, palesandosi dai tre ai venti giorni dal morso con febbre molto alta e un fortissimo mal di testa. Il vaccino è più che consigliato per chi sa di andare spesso in zone dove aumenta il rischio di incontrare zecche. La 12enne e il 67enne finiti al pronto soccorso non si erano vaccinati. « Ma l’attenzione deve in ogni caso rimanere elevata - dice Benazzi - perché non ci sono garanzie totali di copertura rispetto alla meningo-encefalite » .