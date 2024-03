Vicenza. Frode per 110 milioni con soldi riciclati tramite una banca abusiva cinese

La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito un'operazione contro un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro. 80 militari sono stati impegnati nell'operazione, con l'ausilio di un'unità cinofila e di un elicottero: sono stati emessi 13 ordini di custodia cautelare (8 in carcere e 5 ai domiciliari) ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro. Sono state eseguite perquisizioni presso le abitazioni e le aziende di 18 indagati. L'operazione ha permesso di ricostruire un sistema di riciclaggio di denaro che coinvolgeva almeno 556 "viaggi" per un totale di circa 110 milioni di euro.