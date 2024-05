Campodarsego. Corse clandestine in paese, è caccia a partecipanti e organizzatori

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio attorno all'una gli agenti della polizia locale della Federazione hanno ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti di via Caltana a Campodarsego secondo la quale vi era in atto una corsa clandestina tra top car di grossa cilindrata.

Gli agenti del comandante Antonio Paolocci, che erano impegnati in un pattuglione nei dieci territori di pertinenza si sono subito avvicinati a via Caltana per sincerarsi di cosa stesse accadendo. All'arrivo del personale in divisa con più mezzi e uomini, i "piloti" avevano già fatto perdere le proprie tracce. Evidentemente hanno intuito che sarebbero arrivate in tempi stretti le forze dell'ordine. L'indagine tuttavia è stata subito aperta per risalire ai partecipanti all'evento clandestino e soprattutto agli organizzatori. In tal senso attraverso alcune testimonianze e alla visione delle immagini della videosorveglianza gli investigatori della polizia locale avrebbero già intercettato la targa di una Porsche Carrera. Per il Codice della Strada organizzare competizioni di velocità abusive con i veicoli a motori è reato e i partecipanti rischiano una multa da 25mila euro a 100mila euro, la sospensione della patente ed il sequestro dei veicoli.