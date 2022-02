Perde il controllo dello scooter ed esce di strada: impatto fatale, muore a 36 anni

CAMISANO VICENTINO - Un uomo di 36 anni è morto finendo fuori strada con il suo scooter. L'incidente è avvenuto a Camisano Vicentino (Vicenza). Il 36enne stava percorrendo una strada del comune vicentino quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter finendo fuori strada. L'impatto con l'asfalto è stato fatale. A dare l'allarme al 118 e ai carabinieri alcuni passanti che hanno notato la due ruote a terra e il corpo esanime a pochi passi dal ciglio stradale. Arrivati sul posto però i sanitari hanno constatato la morte dell'uomo.