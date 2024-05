Scontro frontale tra due auto a Palmanova, donna resta incastrata nell'abitacolo: è gravissima

questa mattina, poco dopo le 7, a Palmanova (Udine), lungo la strada che conduce a Visco. Per cause al vaglio dei carabinieri,. Ad avere la peggio è statache èed è stata liberata dai vigili del fuoco di Cervignano. Stabilizzata sul posto dal rianimatore giunto a bordo dell'elicottero e trasportata, sempre con il velivolo inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è stata accolta in codice rosso con prognosi riservata. Il conducente dell'altra vettura è stato trasferito in ambulanza al locale pronto soccorso per ferite lievi.