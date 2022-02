Incidente oggi a Mareno di Piave. Ciclista travolto da un Suv: finisce sul cofano e sfonda il parabrezza

MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Grave incidente stamani, giovedì 10 febbraio, in via Ungaresca sud a Santa Maria del Piave, a Mareno. Un ciclista è stato travolto da un Suv intorno alle 9.40, rovinando sul cofano dell'auto e poi sfondando il parabrezza: l'uomo, un 70enne, è stato trasportato in ospedale in elicottero, si trova ricoverato in gravi condizioni. Alla guida del Suv c'era un residente del posto - rimasto illeso, sottoposto ad alcoltest e risultato negativo, l'allarme è stato lanciato da un testimone. Sul posto la polizia locale.