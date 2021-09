Scontro auto-moto, ferito un quarantenne di Thiene

SCHIO - Ieri pomeriggio, 6 settembre, alle ore 16 circa è avvenuto un incidente stradale con feriti in Schio all'intersezione tra via Venezia e via Milano, che ha visto coinvolti una autovettura Peugeot e un motociclo Kawasaki. Per i rilievi e la regolazione del traffico, intenso vista l'ora, sono intervenute numero tre pattuglie del Consorzio Alto Vicentino.

Da una prima ricostruzione di quanto avvenuto, una autovettura Peugeot 206 condotta da A.M. uomo 44enne residente a Schio, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra in via Milano, ha urtato un motociclo Kawasaki condotto da G.K. uomo quarantenne residente a Thiene, che procedeva in via Venezia con direzione Torrebelvicino. A seguito dell'urto il motociclista è rimasto ferito e trasportato d'urgenza con ambulanza al Pronto Soccorso di Santorso, ove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta anche la ditta S.A. per il ripristino della carreggiata.