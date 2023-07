Sicurezza sul lavoro e carenze igieniche, sanzionati dai Nas due locali di Gallio

THIENE - Nella mattinata del 28 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Thiene insieme ai colleghi specializzati del NAS di Padova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, nel corso di specifici controlli in materia di salute pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno verificato cinque esercizi pubblici, due dei quali non erano in regola.

Multati un agriturismo e una birreria di Gallio

Sono state riscontrate diverse irregolarità in un agriturismo di Gallio, dove è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria il legale rappresentante del locale, responsabile di gravi inadempienze accertate in materia di sicurezza dei lavoratori. In particolare, l’accesso ispettivo ha permesso ai carabinieri dell’ispettorato del lavoro di comminare una prescrizione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con sanzioni per un importo complessivo di oltre 1200 euro. I colleghi del NAS, dopo un controllo ad una birreria sempre di Gallio, hanno ingiunto al titolare una sanzione amministrativa per un importo di 1000 euro per precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate e alcune difformità in merito al sicurezza ed igiene, lo stesso titolare ha ricevuto altresì una diffida al ripristino entro trenta giorni delle condizioni precarie riscontrate e qualora non vi provveda gli sarà comminata un’ulteriore sanzione più salata che può arrivare fino a seimila euro.

L’attività fin qui svolta si inquadra nella più ampia azione di contrasto coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza volta ad individuare situazioni di irregolarità in materia di igiene pubblica e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di tutelare sia i lavoratori che la salute del consumatore, specialmente in questo particolare periodo di maggiore afflusso turistico su tutto l’Altopiano di Asiago.