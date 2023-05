Lavorava nelle case di riposo come infermiere ma non lo era: 39enne incastrato dai Nas

RIVIERA DEL BRENTA - Lavorava in una casa di riposo come infermierie senza averne la qualifica. Un 39ennne residente a Riviera del Brenta è stato denunciato dai militari del Nas che dopo molteplici ispezioni, controlli e verifiche hanno accertato che l'uomo aveva esercitato come infermiere in alcune residenze Socio Sanitarie per anziani della provincia di Vicenza, nonostante non fosse iscritto albo professionale degli infermieri. L'uomo è stato denunciato per per i reati continuati di esercizio abusivo della professione medica e falsità materiale in certificati e atti pubblici.

Il 39enne ha esercitato in maniera continuativa nel tempo la professione di infermiere, in alcune RSA dell’alto vicentino, privo dell’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale e mediante l’attivazione ingannevole di contratti di collaborazione libero-professionale con delle Cooperative di Servizi convenzionate con le strutture per anziani, producendo loro titoli e abilitazioni falsificati.

Titolare del fascicolo è la Procura della Repubblica di Vicenza, che coordina le indagini che sono ancora in corso.