Frutta marcia per le centrifughe e 30 tonnellate di cibo mal conservato sequestrate: chiuso un ristorante

PADOVA/VICENZA - Un ristorante chiuso e due locali sanzionati. È il bilancio delle attività degli ultimi giorni del Nas di Padova che ha controllato un ristorante di Abano, un punto vendita etnico a Sant'Angelo di Piove di Sacco e un altro a Brendola.

I carabinieri hanno controllato un noto ristorante di Abano Terme, in provincia di Padova. E quello che hanno trovato ha comportato la denuncia del titolare, un52enne del posto, e la chiusura del locale. C'erano insetti che volavano tra la frutta marcia e ammuffita utilizzata per le centrifughe.

Il ristorante resterà chiuso fino a che le condizioni igienico sanitarie saranno ripristinate.

Multa di 1.400 euro, invece, per il negozio etnico a Piove di Sacco (Padova). Molti dei prodotti non avevano l'etichetta in italiano e il titolare, un 50enne di origine cinese è stato multato. Diverse mancanze anche nel negozio di Brendola, in provincia di Vicenza. Oltre a gravi carenze igieniche mancava la registrazione dei prodotti e i Nas hanno riscontrato diversi problemi amministrativi. 30 tonnelate di alimenti sono stati sequestrati per un valore commerciale che ammonta a 2 milioni di euro: multa di 6 mila euro per il titolare.