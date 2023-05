Antibiotici abusivi in 8 allevamenti di mucche da latte, controlli e multe dei Nas

VICENZA - I Nas di Padova con ausilio del personale del Servizio Veterinario Igiene Allevamenti dell'Aulss 8 Berica di Vicenza, a seguito di controlli sulla provenienza e l'utilizzo deinegli allevamenti di vacche da latte e sulla presenza di eventuali residui antibiotici/antimicrobici nella produzione di latte crudo, che potrebbero comportare gravi danni per la salute dei consumatori, hanno proceduto al controllo dinei Comuni di Pozzoleone, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Castelgomberto e Grisignano di Zocco della provincia di Vicenza. Dai controlli è emersa la fornitura e la detenzione abusiva di farmaci veterinari in assenza di ricette veterinarie e di documentazione di provenienza, e sono state sequestrate 50 confezioni di medicinali veterinari dal valore complessivo di 5mila euro con la contestazione delle relative sanzioni amministrative per un valore complessivo di 25mila euro. E' stata eseguita inoltre il campionamento di latte crudo in attesa di esito analitico, per la verifica di residui farmacologici. L’attività di controllo e contrasto all’utilizzo illecito di farmaci veterinari proseguirà nella stessa Provincia e negli altri territori delle Provincie di Verona e Padova, al fine di contrastare il fenomeno improvvisamente riemerso alla luce delle nuove e convergenti norme europee sui premi comunitari, che prevedono una diminuzione nell’uso di antibiotici/antimicrobici, e sul fenomeno preoccupante dell’antibiotico-resistenza.