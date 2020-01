Asilo in una vecchia cascina, blitz dei Nas: sospesa l'attività

Vicenza - Lunedì scorso, 13 gennaio, il sindaco di Pianezze (Vi) ha disposto la sospensione dell'attività della struttura ricettiva per l'infanzia svolta dall'associazione Umandalala, situata in uno stabile di piazza 4 novembre.



La sospensione è diretta conseguenza di un precedente controllo del Nas di Padova nel mese di dicembre durante il quale era stato accertato che l'attività era svolta in assenza dei requisiti minimi strutturali (si tratta di una vecchia cascina presa in locazione, ma inadatta ad ospitare dei bambini), di cui il primo cittadino del piccolo Comune ha preso atto.



Un analogo controllo era stato fatto anche nei confronti di un'altra struttura di Colceresa (Vi), gestita in quel caso dall'associazione Artemisa: i Nas a fine novembre rilevarono le stesse gravi carenze infrastrutturali e il sindaco dispose la chiusura. © RIPRODUZIONE RISERVATA